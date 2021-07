Internacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois da derrota para o líder Red Bull Bragantino, o São Paulo visita o Internacional nesta quarta-feira, em Porto Alegre. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30. Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer na competição, o time paulista ocupa a 17ª posição, com 5 pontos. A equipe gaúcha é a 14ª, com 10.

ONDE ASSISTIR

Internacional x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. Técnico : Hernán Crespo.

: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. : Hernán Crespo. Internacional: Daniel; Saravia, Pedro Henrique, Bruno Méndez e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Johnny (Nonato), Mauricio e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota em casa por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, no Morumbi, enquanto o Inter vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa.