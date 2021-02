Internacional x Sport: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após tropeçar diante do Athletico-PR, o Internacional recebe o Sport nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O jogo, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Internacional x Sport terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado; Caio Vidal (Marcos Guilherme), Edenilson, Praxedes e Patrick; e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Ewerthon, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Inter vem de empate sem gols diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, enquanto o Sport vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, no Nilton Santos.