Internautas veem São Paulo como único que pode superar o Cruzeiro

O São Paulo é o time que mais tem chance de tirar o título Brasileiro do Cruzeiro. Pelo menos essa é a opinião da maioria dos internautas do Estado, que acreditam que o time que conta com atletas como Kaká, Ganso, Pato, Alan Kardec, Luis Fabiano, entre outros, é um forte candidato a conseguir o sétimo título brasileiro da equipe.

O time paulista recebeu 68% dos votos. O Corinthians, que ficou em segundo na enquete, está com 18%. Entre as outras equipes, quem aparece em destaque é o Atlético-MG, que, apesar de ser apenas o 6º colocado no Brasileirão, aparece com mais chances que Internacional e Fluminense, que estão em sua frente na tabela.