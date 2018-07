Internautas do Estadão culpam torcedores do Grêmio por ato racista

Em enquete realizada na homepage de Esportes do Estadão, 70% dos internautas afirmaram que os torcedores do Grêmio devem ser identificados e punidos pelo ato racista contra o goleiro Aranha, do Santos. O jogador ouviu gritos de “macaco” durante jogo entre as equipes na última quinta-feira em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Imagens de transmissão dos canais de TV identificaram alguns torcedores.

Já 30% dos internautas votaram para que o Grêmio fosse responsabilizado pelos atos ocorridos em seu estádio. Por sua vez, a diretoria do clube gaúcho garantiu que vai ajudar as autoridades a identificar quem foram os infratores.