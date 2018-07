Internautas do Estadão aprovam volta de Felipão para o Grêmio

O anúncio de Luiz Felipe Scolari como novo técnico do Grêmio pegou a todos de surpresa e a reação inicial da população foi lembrar que o treinador foi um dos responsáveis pelo vexame brasileiro na Copa do Mundo, acumulando derrotas humilhantes para Alemanha e Holanda.



Apesar disso, a “volta para casa” de Felipão foi vista com bons olhos pela maioria das pessoas que responderam a enquete realizada pelo Estado e 654% dos internautas apoiaram a decisão do treinador e acreditam que ele voltará a conseguir bons resultados no clube em que conquistou seis títulos, entre eles um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores da América.

Outros 35% das pessoas não gostaram da ida de Felipão ao Grêmio e acreditam que ele deveria dar um tempo na carreira de treinador depois do fracasso no Mundial e os maus resultados obtidos nos últimos clubes em que dirigiu.