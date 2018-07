Internautas do Estadão reprovam Gilmar Rinaldi na seleção

A escolha de Gilmar Rinaldi para ser o novo coordenador técnico da seleção brasileira não foi muito bem aceita pelo público. Em enquete realizada pelo Estado, 92% dos internautas reprovaram o nome do ex-goleiro, campeão mundial em 1994 como o novo “homem forte” do futebol brasileiro.



Em pesquisa realizada com participação de quase 2.000 pessoas, mais de 1.800 foram contra a decisão do presidente José Maria Marin de colocar Gilmar no cargo que antes era ocupado por Carlos Alberto Parreira. Muito do tom crítico sobre Rinaldi se deve ao fato de que, após encerrar a sua carreira como jogador, ele trabalhou durante anos como empresário, agenciando carreiras de atletas como Adriano, Washington e os corintianos Danilo e Fábio Santos. Para os torcedores, a imagem dele ainda está muito vinculada à essa carreira e a impressão é de que ele possa “favorecer” seus antigos clientes, fato negado por ele em sua apresentação oficial na seleção.

Apesar da desaprovação de maioria dos internautas, o jeito é esperar e ver se Rinaldi consegue liderar uma reformulação no futebol brasileiro e levar a seleção novamente ao caminho das vitórias.

Confira as opiniões dos internautas a respeito da escolha da Confederação Brasileira de Futebol

