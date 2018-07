Internautas do Estado aprovam volta de Robinho ao Santos

A volta de Robinho será um sucesso para o Santos. Pelo menos essa é a opinião dos internautas que participaram de enquete realizada pelo Estado, onde 67% das pessoas mostraram acreditar que Robinho cairá como uma luva no atual time do Santos.

Formado nas categorias de base do clube, Robinho é considerado um dos grandes ídolos da equipe na era pós-Pelé e agora, aos 30 anos, está de volta para a sua terceira passagem pelo Santos e deve ser peça-chave da equipe do técnico Oswaldo de Oliveira no segundo semestre.

PESSIMISTAS

Apesar de a maioria dos internautas estar empolgada com Robinho no Santos, tem gente que acha que o “rei das pedaladas” não dará certo no clube e, para 33% dos participantes da enquete, a equipe paulista não deveria ter apostado no retorno de Robinho.