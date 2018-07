Internautas rejeitam Dunga como opção para a seleção brasileira

Nada foi confirmado sobre o destino da seleção brasileira. José Maria Marin deve anunciar, em nome da CBF, somente na terça-feira o substituto de Luiz Felipe Scolari.

A última semana – e os próximos dias – abrem espaço para discutir quais os melhores candidatos, e o surgimento do nome de Dunga para o cargo não está agradando os internautas. No Twitter, a hashtag #xodunga ficou entre os trending topics (assuntos mais comentados) do Brasil e ainda é uma das mais usadas em São Paulo nesta sexta-feira.

Dunga treinou a seleção brasileira entre 2006 e 2010 e conquistou, à frente da equipe, uma Copa América e a Copa das Confederações de 2009.

Entre os comentários que circulam na rede, muitas críticas à CBF e pedidos por um treinador estrangeiro. Reunimos alguns deles por meio da ferramenta Storify:

