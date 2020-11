Internazionale x Real Madrid: onde assistir, horário e classificação

Separados por dois pontos na tabela, Internazionale e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no San Siro, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view e internet.

HORÁRIO

O confronto entre gregos e ingleses será nesta quarta-feira, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Internazionale x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo EI Plus. O Facebook do Esporte Interativo também exibe o duelo. O Estadão fará tempo real do jogo.

CLASSIFICAÇÃO

A Inter de Milão está na lanterna do Grupo B com 2 pontos, enquanto o Real Madrid tem 4 e ocupa o terceiro lugar. Ambos se enfrentaram na terceira rodada, na casa dos merengues. Na ocasião, os mandantes levaram a melhor. Venceram por 3 a 2 e se aproximaram da liderança.