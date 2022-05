Itália x Argentina: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Conmebol e a Uefa inauguram nesta quarta-feira uma nova fase do relacionamento entre as entidades com a realização do jogo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa. A partir das 15h45, no estádio de Wembley, em Londres, Argentina e Itália disputam o troféu Artemio Franchi, no torneio batizado de Finalíssima.

A seleção argentina usará o amistoso para experimentar seu nível de jogo diante de um rival europeu, dado que as seleções da América do Sul tiveram raras oportunidades de enfrentar adversários do Velho Continente neste ciclo para a Copa do Mundo do Catar.

Já a Itália espera diminuir as críticas por ter ficado fora de seu segundo Mundial consecutivo. A seleção italiana era apontada como um das favoritas, principalmente depois do título europeu. Mas os tropeços nas Eliminatórias custaram caro, e os italianos perderam a vaga na primeira fase da repescagem, diante da limitada Macedônia do Norte.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Itália e Argentina será disputado no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A Finalíssima terá transmissão da ESPN (TV fechada). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ITÁLIA : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson; Barella, Jorginho e Verratti; Bernardeschi, Belotti e Insigne. Técnico : Roberto Mancini

: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson; Barella, Jorginho e Verratti; Bernardeschi, Belotti e Insigne. : Roberto Mancini ARGENTINA: Emiliano MartÍ­nez; Molina Lucero, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Guido Rodrí­guez e Lo Celso; Messi, Lautaro Martí­nez e Di Marí­a. Técnico: Lionel Scaloni

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última Data Fifa, a seleção italiana perdeu para a Macedônia do Norte, por 1 a 0, pelas Eliminatórias, e depois venceu um amistoso diante da Turquia, por 3 a 2. Já os argentinos ganharam da Venezuela, por 3 a 0, e empataram em 1 a 1 com o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.