Itália x Inglaterra: onde assistir, horário e escalação das equipes

Itália e Inglaterra entram em campo neste domingo para decidirem a final da Eurocopa. A Azzurra quer consagrar o trabalho de reformulação da equipe, liderado pelo técnico Roberto Mancini, com o bicampeonato do torneio. A seleção inglesa, com uma nova geração repleta de talentos que disputam a Premier League, tenta o título inédito do torneio.

ONDE ASSISTIR

Itália x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Itália : Donnaruma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri; Barella, Jorginho e Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne. Técnico : Roberto Mancini.

: Donnaruma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Emerson Palmieri; Barella, Jorginho e Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne. : Roberto Mancini. Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Phillips, Saka, Mount e Sterling; Kane. Técnico: Gareth Southgate

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Itália chegou a final após eliminar a Espanha nas penalidades, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal, em Wembley. Também na capital inglesa, a Inglaterra garantiu vaga na decisão ao bater a Dinamarca por 2 a 1, com gol na prorrogação.