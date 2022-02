Ituano x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians vive uma semana tensa. A derrota para o Santos no clássico, na última quarta-feira, acarretou na demissão do técnico Sylvinho. Ainda sem um novo comandante, a equipe alvinegra já tem pela frente um novo desafio pelo Campeonato Paulista. O Corinthians visita o Ituano, neste domingo, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em jogo válido pela 4ª rodada do Estadual.

O Ituano faz boa campanha até aqui e está invicto no torneio: empatou com São Paulo e venceu a Inter de Limeira e o Novorizontino. A missão agora é somar a terceira vitória em seus domínios, igualar em pontos o Palmeiras, líder do Grupo C, e colocar pressão sobre o Mirassol.

HORÁRIO E LOCAL

A partida terá bola rolando a partir das 18h30 deste domingo, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Ituano e Corinthians terá transmissão exclusiva da HBO Max/Estádio TNT Sports por meio do pay-per-view. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Rafael Pereira, Cleberson e Roberto; Jiménez, Kaio e Rafael Elias e Gerson Magrão; Calyson e Neto Berola. Técnico: Mazola Jr.

CORINTHIANS – Cássio (Matheus Donelli), Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes; Jô. Técnico: Fernando Lázaro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota, de virada, para o Santos, em casa, por 2 a 1. Enquanto o Ituano, em sua última partida, venceu a Inter de Limeira, pelos mesmos 2 a 1, jogando em Itu.