Ituano x Palmeiras: onde assistir, escalação e horário do jogo pelo Paulista

Ituano e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, na estreia das equipes no Campeonato Paulista. O time alviverde tenta acabar com uma longa fila sem títulos do Estadual e aposta na volta do técnico Vanderlei Luxemburgo ao clube.

Ituano x Palmeiras: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo Premiere Play e uma terceira opção é acompanhar o tempo real do Estado.

Ituano x Palmeiras: horário

A estreia das equipes no Paulistão acontecerá às 19h15, horário de Brasília.

Escalação de Ituano x Palmeiras

Ituano: Rodrigo; Peri, Ricardo Silva, Gualberto e Choco; Lucas Otávio, Rigo e Fillipe Souto; Anderson Aquino, Keké e Bill. Técnico: Vinicius Bergantin

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Quando o Palmeiras ganhou o último Paulista?

A equipe alviverde não conquista o Campeonato Paulista desde 2008. Na época, o time também era comandado por Luxemburgo e derrotou a Ponte Preta na decisão.

Informações das equipes

Campeão da Florida Cup, o Palmeiras já tem um clássico no domingo, contra o São Paulo, em Araraquara. Já o Ituano enfrenta, na sequência, o Oeste, Botafogo e Água Santa.