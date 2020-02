Ituano x Santos: onde assistir e escalação do jogo pelo Campeonato Paulista

Líder com sobras de seu grupo, o Santos visita o Ituano neste sábado, às 16h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O torcedor pode assistir à partida pela TV fechada, aberta e online.

Onde vai passar o jogo do Santos?

O duelo terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo, Tocantins, Paraná e Distrito Federal) e Premiere, que também vão passar em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Escalação de Ituano x Santos

A definição das equipes acontece nos treinamentos desta sexta-feira.

Informações das equipes

O Santos lidera o Grupo A com 11 pontos enquanto o Ituano aparece na quarta posição do Grupo C, com seis pontos.