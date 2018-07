Ivete e Shakira fazem show de encerramento da Copa do Mundo

Raphael Ramos – Enviado especial ao Rio

Assim como ocorreu na abertura, dia 12 de junho, na Arena Corinthians, a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, neste domingo, no Maracanã, foi simples, sem muito requinte, luxo e grandes espetáculos. A festa começou pontualmente às 14h20 e, quando o som começou a tocar, as arquibancadas do estádio estavam ocupadas com apenas 50% da sua capacidade.

Baianas da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio ergueram as bandeiras das 32 seleções participantes da Copa enquanto bateria e passistas ditavam o tom. No centro do gramado, atletas amadores com as camisas de Alemanha e Argentina faziam embaixadinhas e malabarismo com a bola. Nos painéis ao redor do gramado, palavras destacavam valores do esporte como liberdade, solidariedade, diversidade e paixão.

Depois do samba, foi a vez do funk. Na sequência, Carlinhos Brown e Shakira subiram ao palco. A colombiana e o brasileiro cantaram “Dare (La La La)”.

Alexandre Pires, Carlos Santana e Wyclef Jean apresentaram o hino oficial da Copa do Mundo, “Dar um Jeito (We Will Find A Way)”. Alexandre Pires buscou contagiar a torcida cantando ainda “Domingo eu vou no Maracanã”. O público, no entanto, só esboçou algum tipo de empolgação quando Ivete Sangalo subiu ao gramado com Fuleco, mascote do Mundial. A baiana cantou “Sorte Grande”, um dos hits da campanha do pentacampeonato de 2002.

Para fechar, todos os cantores se juntaram no palco e cantaram juntos “Explode Coração”, samba enredo do Salgueiro de 1993 e “Aquarela do Brasil”. A cerimônia, que contou com 400 pessoas no elenco e cerca de 1 mil envolvidas em todo o espetáculo, terminou 18 minutos depois do seu início.