J. Wilstermann x Athletico-PR: onde assistir, horário e classificação

Jorge Wilstermann e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Félix Capriles, localizado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores. Em decorrência da quebra de contrato entre Globo e Conmebol, a partida será transmitida pelo sistema pay-per-view.

Jorge Wilstermann x Athletico-PR: onde assistir

Os clientes Claro/NET e Sky podem acompanhar o confronto através de uma plataforma pay-per-view, que é fruto de uma parceria inédita entre Conmebol e Bandsports. Quem já assina o canal na TV fechada terá que pagar para assistir ao jogo. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

Informações das equipes

Em decorrência da covid-19, o Jorge Wilstermann não entra em campo desde março, ou seja, há seis meses. Isso porque o Campeonato Boliviano ainda não foi restabelecido. Essa será a primeira partida da equipe desde a interrupção do futebol na Bolívia. Na Libertadores, o time é líder do “Grupo C”, com a mesma pontuação de seus adversários, contudo, com o melhor saldo de gols.

O Athletico não tem encontrado regularidade no Campeonato Brasileiro e já não possui mais o mesmo treinador que liderava a equipe na Libertadores. Isso porque Dorival Júnior foi demitido. No torneio sul-americano, a equipe possui os mesmos três pontos de seus adversários, mas está na segunda colocação em decorrência do saldo de gols, inferior apenas ao do Jorge Wilstermann. Confira a tabela de classificação do torneio.