Sem clube desde 13 de maio – quando foi demitido do Bahia após derrota por 7 a 3 para o rival Vitória, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano -, o técnico Joel Santana está aproveitando o tempo livre para faturar como garoto-propaganda. Agora, ele é a estrela de um comercial de xampu, em que aparece cantando “em inglês”.