A Pepsi sempre usou bom humor e futebol para divulgar seus produtos. Na última peça publicitária, convidou o técnico Joel Santana e para promover, com seu inglês esforçado mas no estilo ‘the book is on the table’, o consumo de refrigerante no verão. O treinador, conhecido por seu bom humor e espírito esportivo, mostrou certa desenvoltura na atuação. Abaixo está o resultado:

Abaixo, entrevista de Joel, em inglês, como técnico da África do Sul: