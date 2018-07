Jogador dá ‘peixinho’ e volta completa em ponto incrível no tênis de mesa

Dois jogadores de tênis de mesa protagonizaram uma cena incrível durante um torneio da modalidade na Alemanha. O austríaco Stefan Fegerl e o sueco Kristian Karlsson protagonizaram um rali impressionante.

Karlsson, de 25 anos, apenas se defendeu dos ataques de Fegerl durante quase um minuto. O austríaco variou suas raquetadas em potência e efeito afastando o adversário da mesa, tanto que o rival teve que dar um peixinho para salvar uma das bolas – com sucesso, inclusive.

Após longo rali que persistia graças ao esforço de Karlsson, em um dado momento, já em tom de brincadeira, ele até deu uma volta completa na mesa para tentar recuperar um ponto – e novamente conseguiu, desistindo do lance a seguir. Com espírito esportivo, Fegerl completou o ponto a seu favor e aplaudiu o adversário, causando ovação dos presentes na arena do clube alemão Borussia Dusseldorf.

Os dois mesatenistas estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio. Ambos caíram na terceira fase do torneio de simples e nas quartas de final da competição por equipes: o austríaco perdeu para o japonês Koki Niwa, e para a Alemanha; o sueco, por sua vez, caiu ante o bielorrusso Vladimir Sansonov e para a Coreia do Sul.