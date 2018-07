Jogador perde a cabeça e acerta chute em torcedor no Campeonato Chileno

O argentino Sebastian Pol, do Audax Italiano, que disputa o Campeonato Chileno, viveu um verdadeiro dia de fúria neste sábado. Irritado com a derrota por 4 a 1 para o Universidad Católica, fora de casa, o atleta subiu à arquibancada para agredir um torcedor rival que o havia xingado. Pol deixou o estádio detido pela polícia após a agressão (veja o golpe do argentino no vídeo abaixo).

A cena envolvendo o jogador lembrou uma confusão com o ex-jogador Eric Cantona, famoso por suas polêmicas enquanto profissional. Em partida pelo Manchester United diante do Crystal Palace, em 1995, o francês também foi às cadeiras para agredir um torcedor (confira o vídeo da confusão abaixo).

Apesar destes dois casos envolvendo o futebol, foi o basquete que testemunhou um dos confrontos mais homéricos entre atletas e torcedores. Em 2004, uma briga que começou dentro de quadra entre os jogadores de Detroit Pistons e Indiana Pacers acabou chegando às arquibancadas da arena, resultando em uma verdadeira batalha no local (Vídeo abaixo).