Jogadoras de futebol da Suécia sofrem com forte calor no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro desde sábado para a disputa dos Jogos Olímpicos, as atletas suecas do futebol feminino já começaram a sentir os efeitos do calor brasileiro. Mas não dentro de campo. Em período de aclimatação em Mangaratiba, as jogadoras chamaram a atenção aos postar fotos claramente queimadas pelo sol carioca.

A atleta Olivia Schough escreveu sobre a estadia da equipe em Mangaratiba em uma foto postada em seu Instagram. “Último dia no paraíso… Quente…”. O país estreia na Olimpíada nesta quarta-feira, contra a África do Sul.

Confira algumas imagens compartilhadas nas redes: