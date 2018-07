Jogadores alemães vibram com a vitória do Brasil sobre o Chile

Os jogadores da seleção alemã realmente se identificaram com o Brasil. Neste sábado, alguns jogadores como Schweinsteiger e Podolski assistiram (e sofreram) com a seleção brasileira na vitória sobre o Chile nos pênaltis e vibraram muito com a confirmação da vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Ao lado de funcionários do Campo Bahia, onde a Alemanha está concentrada durante a Copa, a dupla não desgrudou os olhos da televisão durante a partida e ficaram bastante felizes com a vitória brasileira, que pode ser rival dos alemães na semifinal do Mundial. O meia Schweinsteiger, inclusive, estava enrolado em uma bandeira do Brasil, enquanto Podolski ganhou abraços e cumprimentos dos funcionários do local a cada pênalti defendido por Julio Cesar.



Apesar do momento de descontração, os alemães seguem trabalhando forte se preparando para o jogo contra a Argélia, na próxima segunda-feira. A partida define a passagem ou não da seleção da Alemanha para as quartas de final.