O Bayern de Munique, líder isolado do Campeonato Alemão, costuma inovar ao publicar vídeos dos bastidores dos treinos dos atletas com diversos desafios. O mais recente se trata do ‘desafio da janela’: Douglas Costa, Lewandowski e o lateral Juan Bernat tinham a missão de passar a bola a um preparador posicionado no primeiro andar do prédio do Centro de Treinamento Säbener Street. Quem será que levou a melhor? Confira!