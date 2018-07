Jogadores do Corinthians posam com a taça em jantar

O zagueiro Paulo André dividiu com seus fãs os bastidores das comemorações do Corinthians pela conquista do Mundial de Clubes, em Yokohama, no Japão. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o inglês Chelsea, os jogadores brasileiros festejaram a conquista da taça em campo e, de volta ao hotel, continuaram as celebrações no jantar.

Na imagem publicada no Instagram do jogador, parte do elenco corintiano posa em clima descontraído, acompanhados pela taça no centro da mesa e uma garrafa de champanhe. Da esquerda para a direita, estão Guilherme Andrade, Paulo André, Ralf, Romarinho, Guilherme, William Arão, Danilo Fernandes, Cássio escondido atrás do boné e Júlio César.