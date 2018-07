Jogadores e ex-craques convidam Ibra a vir ao Brasil durante a Copa

O atacante Ibrahimovic declarou após ver a seleção sueca ser eliminada por Portugal e ficar de fora da Copa do Mundo 2014 que “não valia a pena ver um Mundial sem ele”. Pensando nisso o canal do YouTube Desimpedidos convocou várias personalidades de lançou a campanha #VemIbra, onde convida o craque do Paris Saint-Germain para visitar o Brasil durante a competição a aproveitar tudo que o País tem a oferecer a seus turistas.

Ronaldo, Anderson Silva, Vampeta, Dani Alves, Raí, Denilson, Bebeto, entre outros participam do vídeo que promove a ação. O canal Desimpedidos produz conteúdo diferenciado sobre o mundo do esporte. Contando entre os sócios com o meia Kaká e o apresentador e comediante Felipe Andreoli, o grupo já fez outros vídeos curiosos, como o embate entre o lateral-direto do Corinthians Alessandro e o lutador de UFC Junior Cigano.