Jogadores postam fotos da comemoração no Japão

Além da festa no campo e no hotel, os jogadores do Corinthians continuam comemorando o título do Mundial de Clubes da Fifa conquistado na manhã deste domingo, no Japão. Antes de desembarcarem no Brasil na terça-feira, os ídolos usam suas contas no Twitter e Instagram para publicarem imagens com a taça e também dos bastidores do bicampeonato. Jorge Henrique foi um dos que fez questão de posar para uma foto com a taça na mão e, na legenda da imagem, escreveu “Papai Noel já me deu o meu presente! Kkkkk”.

Além da taça, o zagueiro Paulo André postou em seu site oficial a foto abaixo brindando à vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Chelsea. “Merecimentooo!!!”, escreveu ele na legenda.

O goleiro Júlio César postou uma imagem ao lado dos companheiros de time durante o jantar depois da vitória. Feliz com a conquista, o jogador comentou sobre a festa que a equipe está fazendo no Japão. “Hoje a festa vai virar a noite no Japão!! Campeão Mundial”, escreveu.





O volante William Arão também não abriu mão de registrar o momento histórico e publicou em seu Instagram uma montagem com a taça e a medalha que ganhou da Fifa. Na legenda, escreveu: “Somos o melhor time do mundo!”. O companheiro de equipe, o meia Giovanni também registrou o momento.