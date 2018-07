Jogando ‘pro gasto’, Corinthians vive de vitórias

Líder, mas jogando para o gasto. Apesar de ter chegado à sua terceira vitória, a última um contestável 1 a 0 sobre o Fluminense, tamanhos os erros da arbitragem de Leonardo Gaciba, o Corinthians ainda não apresentou um futebol suficiente para dar segurança ao seu torcedor. Mas, se o que importar mesmo for o resultado, e quase sempre é, a confiança deve surgir, conforme o time for enfileirando vitórias. O problema, para o Corinthians, será quando os resultados passarem a não ajudar. Jogando mal e ainda por cima perdendo, aí o torcedor vai chiar, e com razão.

No Santos, ainda sob efeito da boa campanha e do título no Paulistão, a história é diferente, tanto que o time não jogou bem, apesar de vencer o fraco Atlético-GO. Mesmo assim, o time tem crédito, só não pode gastar a paciência do torcedor à toa.

O gancho de Neymar, Ganso e Cia, devido às “peripécias” na noite, acabou repercutindo mal com o grupo e com próprio torcedor, que não reclamou das ausências no jogo contra o Atlético-GO, também porque o time venceu, mas e se o resultado fosse outro?

O São Paulo parece finalmente ter se encontrado um meio jeito de jogar – aquele mesmo do tricampeonato brasileiro, mas com mais alegria. Eliminou o favorito Cruzeiro na Libertadores e bateu o Inter no Beira-Rio num convincente 2 a 0. Fernandão, como diriam alguns jogadores, veio para somar e não para dividir. No sentido contrário, Washington parece estar saindo em boa hora, para ele e para o clube.

Aos trancos e barrancos, como gosta o torcedor da seleção italiana, o Palmeiras enfim reencontrou o caminho das vitórias, frente ao forte Grêmio. Resta saber se esta será a redenção ou apenas um breve respiro antes do mergulho à Série B.

Dentre as surpresas destas primeiras três rodadas do Brasileirão, Ceará e Avaí são os destaques por estarem cotados como candidatos ao rebaixamento e agora figuram no “G-7pontos” dos segundos colocados.

Do lado das decepções, a maior é Grêmio. Embora tenha um bom elenco, o semifinalista da Copa do Brasil é apenas o penúltimo no Brasileirão. Será vai dar uma de Fluminense-09, passar uma boa parte do campeonato na zona de rebaixamento e escapar graças a uma campanha de campeão? O lanterna Goiás, o único com três derrotas, também frustra o seu torcedor e a crítica.