Jogo da quarta divisão tem um minuto de silêncio por morte de presidente, que está vivo

Antes da partida válida pela quarta divisão do Campeonato Paulista, entre Jabaquara e Grêmio Prudente, neste domingo, os clubes resolveram fazer um minuto de silêncio pela morte de Antônio Gilberto Amaral da Silva, presidente do Jabuca. O fato inusitado é que o dirigente está vivo.

O equívoco só foi corrigido no final do primeiro tempo, pela comissão do time da casa. O que aliviou os jogadores e torcedores presentes no estádio Espanha, na Caneleira. O presidente do clube Jabaquara foi internado na sexta-feira (22) na UTI da Santa Casa de Santos, passou por uma cirurgia na coluna e continua no hospital. Para a alegria ficar completa, o Jabuca conquistou a vitória na partida por 3 a 2.