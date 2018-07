Jogo de basquete universitário acaba em briga generalizada nos EUA

Nem só de festa vive o esporte mundial. Nesta quinta-feira, uma briga generalizada chamou a atenção no basquete universitário dos Estados Unidos. Após a vitória por 66 a 61 do Utah Valley contra o New México State, o armador do time derrotado, Ross Miller, não ‘digeriu’ bem o resultado e jogou a bola em cima de um rival no fim do jogo.

Após a agressão, alguns torcedores que invadiram a quadra para comemorar se juntaram aos atletas do Utah e trocaram socos e empurrões com jogadores do outro time. Saiba mais no vídeo abaixo: