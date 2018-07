Jogos da Copa do Brasil enfrentam paralisações inusitadas

As partidas entre São Paulo e Santos, no Morumbi, e Fluminense e Palmeiras, no Maracanã, válidas pela Copa do Brasil, não chamaram a atenção pelo o que ocorreu dentro de campo. Pelo menos no início de ambas.

No Morumbi, a partida teve que ser interrompida no seu primeiro minuto após um apagão atingir a região do estádio, atrasando o clássico em mais de 20 minutos.

Já no Maracanã, dois acontecimentos prejudicaram o começo do duelo. Primeiro, o confronto ficou parado três minutos após Fernando Prass ser atingido por carrinho de Wellington Silva. Depois, o árbitro Leandro Pedro Vuaden mandou o Palmeiras trocar sua camisa cinza pela branca, para evitar qualquer confusão com o uniforme tricolor da equipe carioca.