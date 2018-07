Jorge Henrique: ‘O mundo é preto e branco’

Jorge Henrique conquistou mais um título com o Corinthians. O atacante, que chegou em 2009 ao clube, não parou de comemorar a conquista mundial. “São 4 anos de alegria e tristeza… Eu passei por tudo aqui”, falou. Teve a conquista do Paulista, a Copa do Brasil, a Libertadores e agora o mundo é preto e branco”, disse o atacante, que no momento só quer saber de festejar. “Acho que só vou descansar agora em janeiro.” O jogador ainda brincou o que falta para o Corinthians, já que todas as famosas anti-corintianas (de que o time não tinha estádio nem Libertadores) acabaram. “Só falta o Barcelona”, disse, bem-humorado. ‘A gente tem de marcar um amistoso com o Barcelona, pra ver o que vai dar…”