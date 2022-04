Jorge Wilstermann x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, 28, para encarar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Assim como nas outras partidas da competição, Rogério Ceni deve escalar um time alternativo, priorizando Campeonato Brasileiro.

O tricolor paulista lidera a chave D, com 6 pontos, enquanto o time boliviano amarga a lanterna, com apenas 1 ponto. Everton, do Chile, e Ayacucho, do Peru, completam o grupo com 4 e 3 pontos, respectivamente.

ONDE ASSISTIR

Jorge Wilstermann x São Paulo terá transmissão exclusiva na Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Félix Capriles, em Cochabamba-BOL.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Jorge Wilstermann : José Huber Escobar; Santiago Echeverria, Edemir Rodriguez, Ronny Montero; Moisés Villarroel, José Luis Vargas, Javier Andrés Sanguinetti, Carlos Añez; Humberto Osorio, Serginho (Christian Chavez). Técnico : Sergio Migliaccio.

: José Huber Escobar; Santiago Echeverria, Edemir Rodriguez, Ronny Montero; Moisés Villarroel, José Luis Vargas, Javier Andrés Sanguinetti, Carlos Añez; Humberto Osorio, Serginho (Christian Chavez). : Sergio Migliaccio. São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Pablo Maia, Talles Costa e Nikão; Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na Sul-Americana, o São Paulo vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton-CHI, em casa, enquanto o Jorge Wilstermann vem de derrota por 2 a 0, em casa.