Jornal faz confusão e troca Cruyff por Rensenbrink

O jornal britânico The Guardian cometeu uma grande confusão na matéria sobre o falecimento do holandês Johan Cruyff. Ao ilustrar a matéria de sua edição impressa, o veículo usou uma imagem de Rob Rensenbrink, companheiro de Cruyff na Copa de 1974.

O holandês Johan Cruyff, um dos maiores ídolos da história do Barcelona, do Ajax e da seleção de seu país, morreu nesta quinta-feira na Espanha, aos 68 anos, depois de travar uma difícil luta contra um câncer no pulmão.