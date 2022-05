Juazeirense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Juazeirenze entram em campo nesta quarta-feira, às 19h, pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado na Arena Barueri, o alviverde venceu por 2 a 1 e saiu na frente no confronto direto e precisa de um empate para se classificar.

O jogo acontecerá no Estádio do Café, em Londrina. A Juazeirense, clube do interior da Bahia, decidiu vender seu mando de campo, para receber mais torcedores e pagantes.

Para o confronto, Abel Ferreira terá dois importantes desfalques na equipe titular. Piquerez, com lesão na coxa direita, e Wesley, com covid, não viajam para Londrina e já iniciaram recuperação. Com isso, o Palmeiras deve ir com novidades para a escalação inicial.

ONDE ASSISTIR

Juazeirense x Palmeiras terá transmissão no SporTV (TV Fechada) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina-PR.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Juazeirense : Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Werndell e Daniel; Waguinho, Patrick, Clebson e Nildo; Deysinho e Ian. Técnico : Barbosinha.

: Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Werndell e Daniel; Waguinho, Patrick, Clebson e Nildo; Deysinho e Ian. : Barbosinha. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último confronto entre as equipes, pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, o Palmeiras venceu por 2 a 1 e saiu na frente no agregado. Antes de enfrentar o alviverde, a Juazeirense eliminou o Vasco nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, pela segunda rodada.