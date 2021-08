Juazeirense x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos chega para a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil com a vantagem do empate. O time paulista venceu o Juazeirense no jogo de ida por 4 a 0. Comandado por Fernando Diniz, a equipe não conta com Marinho e Luiz Felipe.

ONDE ASSISTIR

Juazeirense x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

JUAZEIRENSE: Thiago Passos; Carlinhos, Silvio, Wendell e Izaldo; Felipe, Patrick e Junior Timbó; Waldir, Ian e Thauan. Técnico: Carlos Rabello.

SANTOS: João Paulo (John), Pará, Kaiky, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Jean Mota, Gabriel Pirani e Vinicius Zanocelo (Sánchez); Marcos Guilherme (Ângelo), Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADO

O Santos vem de vitória de 1 a 0 em cima da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Já o Juazeirense, empatou em 0 a 0 com o Sergipe pela Série D.