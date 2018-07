Julio Cesar pega dois pênaltis, classifica Brasil e é a #ChargedoJogo

A seleção brasileira fez o Brasil inteiro sofrer na partida contra o Chile, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mineirão, em uma das piores apresentações da equipe no torneio, mas graças a duas defesas de pênaltis de Julio Cesar, o time venceu e se classificou para as quartas.

A vaga veio nos pênaltis, com vitória da seleção por 3 a 2, gols de David Luiz, Marcelo e Neymar marcaram. Aranguiz e Diaz fizeram os gols da seleção chilena. No tempo normal, houve empate por 1 a 1. E o goleiro Julio Cesar fez por merecer a #ChargedoJogo.



Esta foi a quartaCharge do Jogo que o Estadão produziu. Iniciada no jogo de abertura da Copa, a ação funciona da seguinte maneira: Durante o segundo tempo dos principais jogos da Copa do Mundo, sugerimos dois personagens para virar charge. Pelo Twitter, você escolhe quem, na sua opinião, merece a homenagem e, ao fim do jogo, a imagem é publicada nas redes sociais.