Juventude x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

De olho em finalizar o Brasileirão 2021 no G-4, o técnico Sylvinho optou por não dar férias adiantadas ao elenco principal e promete buscar a vitória no Sul diante do Juventude. Em caso de vitória, além de vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o clube do Parque São Jorge também terá uma premiação maior: R$ 28 milhões e não R$ 26,4 milhões. O time alvinegro tem 57 pontos e olha para baixo, para o Fortaleza, que tem 55 e joga contra o Bahia.

ONDE ASSISTIR

Juventude x Corinthians terá transmissão pela TV fechada, através do canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

JUVENTUDE – Douglas Friedrich; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Guilherme Santos; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley; Sorriso e Capixaba (Roberson). Técnico : Jair Ventura.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Du Queiroz ou Gustavo Mosquito); Jô.. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Juventude vem de uma derrota por 3 a 1 para o São Paulo, na última segunda-feira, no Morumbi. O Corinthians vem de um empate por 1 a 1 com o Grêmio, na Neo Química Arena, no último domingo.