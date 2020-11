Juventude x Grêmio: onde assistir, horário e últimos resultados

Juventude e Grêmio encerram as oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida vai ter transmissão na TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Juventude x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também é possível assistir ao clássico pelo Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

ARBITRAGEM

Árbitro : Marcelo de Lima Henrique-RJ

: Marcelo de Lima Henrique-RJ Assistentes : Michael Correia-RJ e Luiz Claudio Regazone-RJ

: Michael Correia-RJ e Luiz Claudio Regazone-RJ Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa-RJ

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro duelo, o Grêmio venceu em casa por 1 a 0 e por isso joga pelo empate. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para a cobrança de pênaltis.

As duas equipes venceram em seus últimos compromissos. O Grêmio derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Juventude derrotou o Guarani por 1 a 0, pela Série B.