Juventude x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Gaúchão

Juventude e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no encerramento da primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Juventude x Inter: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir ao jogo na internet pelo Premiere Play. Uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estadão.

As duas equipes estão no Grupo A, que contém ainda Novo Hamburgo, Pelotas, São Luiz e Ypiranga. O Inter aproveita as primeiras rodadas do Gaúcho para ganhar ritmo de jogo, já que estreia na Libertadores dia 4 de fevereiro, contra o Universidad de Chile, fora de casa.