Juventude x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras ainda não conseguiu uma sequência positiva no Brasileirão. Neste sábado, o time palestrino vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, às 19h, pela sétima rodada do torneio nacional. O técnico Abel Ferreira terá desfalques na zaga, não podendo contar com Gustavo Gómez, suspenso, e o lateral-esquerdo Piquerez, que se recupera de lesão. Assim, Kuscevic e Jorge devem ocupar as respectivas posições.

Uma vitória no Sul pode levar o Palmeiras à disputa da vice-liderança do Campeonato Brasileiro e inserir o time finalmente na luta pelo título. Para tal, a comissão técnica reconhece que o elenco necessita de mais precisão nas finalizações, porque tem criado e desperdiçado muitas oportunidades.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Juventude e Palmeiras está agendado para este sábado, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

JUVENTUDE – César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Yuri e Óscar Ruiz; Guilherme Parede e Isidro Pitta. Técnico : Eduardo Baptista.

– César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Yuri e Óscar Ruiz; Guilherme Parede e Isidro Pitta. : Eduardo Baptista. PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória magra, por 1 a 0, sobre o Emelec, no Allianz Parque, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores. O Juventude, por sua vez, não teve compromissos no meio de semana. Sua última partida foi diante do Avaí, no domingo, em Florianópolis. A equipe gaúcha saiu vitoriosa, com placar de 2 a 1.