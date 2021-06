Juventude x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar com o Corinthians, o Palmeiras visita o Juventude nesta quarta-feira, em Caxias do Sul. O jogo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h30.

ONDE ASSISTIR

Juventude x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e da TV Globo. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; João Paulo, Castilho, Wescley e Chico; Capixaba e Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos

Palmeiras: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Breno Lopes (Gabriel Menino), Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque, enquanto o Juventude vem de empate por 0 a 0 com o Santos, fora de casa.