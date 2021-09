Juventude x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem saber o que é vencer há sete jogos, o Santos visita o Juventude neste domingo, em Caxias do Sul. O jogo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. Perto da zona da degola, a equipe da Baixada é a 14ª colocada, com 24 pontos. Com um a menos, os gaúchos abrem o Z-4 na 17ª posição.

ONDE ASSISTIR

Juventude x Santos terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Juventude : Douglas Friedrich; Michel Macedo (Paulo Henrique), Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan (Jadson), Guilherme Castilho e Wescley; Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico : Marquinhos Santos.

: Douglas Friedrich; Michel Macedo (Paulo Henrique), Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan (Jadson), Guilherme Castilho e Wescley; Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. : Marquinhos Santos. Santos: João Paulo, Emiliano Velázquez, Danilo Boza e Wagner Leonardo; Pará (Madson), Camacho, Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 0 a 0 com o Ceará, fora de casa, enquanto o Juventude vem de derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em Curitiba.