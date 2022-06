Juventude x Santos: onde assistir, horário e escalações das equipes

Em busca de colocar um ponto final na amarga sequência de seis partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Juventude nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Décima primeira colocado na tabela do Brasileirão, com 14 pontos, a equipe de Fabián Bustos quer vencer para encerrar outro tabu incômodo: o de não ter triunfado longe da Vila Belmiro no torneio. Do outro lado, há duas partidas sem vencer, o adversário é o décimo nono colocado, com 10 pontos, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV (TV Fechada) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Juventude– César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson, Chico; Marlon, Capixaba (Darlan, Paulo Henrique ou Vitor Gabriel) e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

Santos – João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Bryan Angulo (Rwan Seco), Marcos Leonardo e Lucas Braga (Jhojan Julio). Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Juventude chega para a partida após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, no último fim de semana. Já o Santos, empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, também no último fim de semana.