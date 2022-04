Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo tem um duelo de Série A na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Rogério Ceni vai a Caxias do Sul medir forças com o Juventude na partida de ida, agendada para esta quarta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi. O São Paulo espera restabelecer sua confiança após a derrota para o Flamengo no Brasileirão. O time gaúcho também não vive boa fase e foi goleado, por 4 a 1, pelo América-MG, em Belo Horizonte.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Juventude e São Paulo será disputado no estádio Alfredo Jaconi, nesta quarta-feira, às 19h30, em Caxias do Sul-RS.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da Amazon Prime Video. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

JUVENTUDE – Cesar; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Rafael Forster e Busanello; Jean Irmer, Jadson, Capixaba, Chico e Paulinho Moccelin; Ricardo Bueno. Técnico: Eduardo Baptista

SÃO PAULO – Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo; Luan, Rodrigo Nestor, Alisson e Gabriel Sara; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi derrotado no último domingo pelo Flamengo, por 3 a 1, no estádio do Maracanã. O Juventude levou 4 a 1 do América-MG, na Arena Independência.