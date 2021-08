Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após empatar com o Fortaleza pela Copa do Brasil, o São Paulo visita o Juventude neste domingo, em Caxias do Sul. O jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. O Tricolor é o 12º colocado, com 21 pontos. Os gaúchos vem logo atrás, na 13ª posição, com 20.

ONDE ASSISTIR

Juventude x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Alfeedo Jaconi, em Caxias do Sul.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Juventude : Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Didi e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho, Wagner e Chico; Ricardo Bueno e Capixaba. Técnico : Marquinhos Santos.

: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Didi e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho, Wagner e Chico; Ricardo Bueno e Capixaba. : Marquinhos Santos. São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Luan, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileiro, o São Paulo vem de vitória por 1 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, enquanto o Juventude vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, em casa.