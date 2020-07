Juventus x Atalanta: onde assistir, escalação e horário

Juventus e Atalanta se enfrentam neste sábado, às 16h45, no Allianz Stadium, em Turim, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida não terá transmissão com narração brasileira.

Onde assistir Juventus x Atalanta

É possível assistir ao duelo pelo canal Rai. O Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Escalação de Juventus x Atalanta

Juventus : Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Danilo; Bentancur, Pjanic e Rabiot; Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo

: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Danilo; Bentancur, Pjanic e Rabiot; Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino e Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens; Gomez; Ilicic e Zapata

O Juventus lidera o Campeonato Italiano com 75 pontos, enquanto o Atalanta aparece na terceira posição, com 66. Na rodada passada, a equipe de Cristiano Ronaldo perdeu por 4 a 2 para o Milan enquanto o Atalanta venceu a Sampdoria por 2 a 0.