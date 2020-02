Juventus x Inter: onde assistir à partida pelo Campeonato Italiano

Juventus e Internazionale se enfrentam neste domingo, às 16h45, no estádio do Juventus, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano e em meio ao caos instalado na Itália em razão do coronavírus. O jogo terá transmissão online e não contará com a presença de torcedores no estádio.

Onde assistir Juventus x Inter?

O torcedor pode assistir ao clássico italiano pelo canal DAZN e o Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida.

A Juventus lidera o Campeonato Italiano com 60 pontos, enquanto a Internazionale aparece em terceiro, com 54 pontos. O jogo é um dos que serão realizados sem a presença de torcedores, em razão do temor instalado no país por causa do coronavírus.