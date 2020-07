Juventus x Lazio: onde assistir e horário

Duelo de times que estão na parte de cima da tabela, Juventus e Lazio se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h45, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão pela TV fechada.

Onde assistir Juventus x Lazio

É possível assistir ao vivo pelo canal italiano Rai. Não haverá transmissão com narração brasileira.O Estadão fará tempo real da partida.

Juventus x Lazio: horário

A partida será nesta segunda-feira, às 16h45, horário de Brasília.

A Juventus lidera o Italiano com 77 pontos, seis a mais que a Inter de Milão. Atalanta, com 70, e a Lazio, com 69, aparecem logo em seguida. Restam cinco rodada, ou seja, 15 pontos em disputa, mas o time de Cristiano Ronaldo tem uma vantagem considerável na ponta da tabela.

A Lazio pode nesta segunda-feira garantir sua classificação para a próxima Liga dos Campeões, dependendo de uma combinação de resultados. Se garantem para o principal torneio de clubes da Europa os quatro primeiros colocados do Italiano.