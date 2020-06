Juventus x Lecce: horário e como assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus abre a 28ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, ao receber em casa o Lecce, às 16h45, horário de Brasília. A partida não terá transmissão na TV para o Brasil.

Como assistir Juventus x Lecce

O Campeonato Italiano tem transmissão para o Brasil apenas pelo canal italiano RAI, que não vai exibir o jogo. Antes da pandemia, também era possível assistir ao vivo pelo DAZN, canal de streaming, mas o acordo foi rompido e as partes renegociam os valores.

Assim, após muitos meses, será a primeira vez que o torcedor brasileiro não poderá ver Cristiano Ronaldo em ação. O jeito será acompanhar por rádios italianas, através de sites que divulgam rádios em todo o mundo.

A Juventus entra na rodada na liderança do Italiano, com 66 pontos, quatro a mais que a Lazio, segundo colocada. Já o Lecce é apenas o 18º, na zona de rebaixamento, com 25 pontos.