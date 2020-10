Juventus x Napoli: onde assistir, horário e classificação

Juventus e Napoli se enfrentam neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

Juventus x Napoli: onde assistir

É possível acompanhar à partida ao vivo pelo canal Bandsports. Outra alternativa é acompanhar o confronto pelo tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 15h45, horário de Brasília.

Informações das equipes

A Juventus entra em campo após um empate. Na última rodada, a equipe de Turim igualou o placar com a Roma por 2 a 2. O time se encontra na 6ª colocação, com quatro pontos.

O Napoli, por outro lado, volta aos gramados após aplicar uma goleada. A equipe venceu o Genoa por 6 a 0, no último fim de semana. O time lidera a competição com seis pontos, mas não está sozinho. Atalanta, Inter de Milão, Verona e Milan estão com a mesma pontuação.